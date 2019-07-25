Мадрид, 25 июля, 2019, 12:19 — ИА Регнум. Испанская футбольная лига (Ла Лига) может заблокировать переход нападающего Антуана Гризманна из «Атлетико» в «Барселону». Об этом заявил президент Ла Лиги Хавьер Тебас, сообщает Tuttosport.

Atleticodemadrid.com Антуан Гризманн

По словам Тебаса, «Атлетико» сделал запрос о блокировке трансфера, а Ла Лига начала рассмотрение этого вопроса.

«Было начато расследование, и компетентные органы должны будут дать оценку ситуации», — сказал Тебас.

Напомним, Гризманн перешёл в «Барселону» за €120 млн. Однако «Атлетико» намерен получить ещё €80 млн. В мадридском клубе заявили о наличии документов, которые доказывают, что «Барселона» и Гризманн ещё 9 марта подписали соглашение, о котором информация не разглашалась.