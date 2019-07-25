Киев, 25 июля, 2019, 12:11 — ИА Регнум. Власти Украины намерены вернуться к вопросу о включении в Конституцию пункта о «национальной автономии» Крыма, заявил в эфире телеканала ATR советник украинского лидера по политическим вопросам Никита Потураев.

ИА REGNUM Российский полуостров Крым

По его словам, на сегодняшний день уже работает «комитет парламента по оккупированным территориям», который разделен на подведомства по Крыму и Донбассу. В «комитете» поддерживают перспективу создания «автономии» Крыма, добавил он.

Как считает Потураев, в момент развала Российской империи в начале 19 века Украина сотрудничала с «независимым» Крымским ханством.

«Россия проглотила Крым — независимое государство, веками независимое, — сказал он. — Крымское ханство, как известно, было союзником Украины во время освободительной войны Богдана Хмельницкого».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявили, что план мирного урегулирования конфликта в Донбассе, который разработала партия, предусматривает предоставление Донбассу автономного статуса, как у Крыма.

Напомним, Крым воссоединился с Россией весной 2014 года по итогам проведённого на полуострове всенародного референдума. Подавляющее большинство жителей региона проголосовали за выход из состава Украины. Москва не раз подчеркивала, что вопрос о статусе Крыма окончательно закрыт.

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