Москва, 25 июля, 2019, 12:09 — ИА Регнум. Гражданам РФ не следует покупать недвижимость или другое имущество в других странах, так как они могут его лишиться. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 июля, об этом журналистам заявил лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Жириновский

«Грузия — покупают там дома. А потом, когда придут турки, они будут стоять у стен Госдумы и говорить: «Верните нам нашу недвижимость, верните наши деньги». Не покупайте ничего за границей — ни в Турции, ни в Болгарии, ни в Грузии. Всё у вас отберут, вам только хуже будет», — заявил Жириновский.

По его словам, граждане сегодня не осознают, что такие покупки рискованны.