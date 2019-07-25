Триполи, 25 июля, 2019, 12:09 — ИА Регнум. Береговая охрана Ливии задержала судно с 38 нелегальными мигрантами на борту и направила людей в лагерь недавно подвергшийся бомбардировке, об этом 25 июля сообщает Al Arabia.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

Беженцы, в основном являющиеся выходцами из Египта, были доставлены в миграционный центр, где будет решаться судьба об их экстрадиции.

Представители Организации Объединенных Наций выразили обеспокоенность в связи с тем, что миграционный центр находится в непосредственной близости от линии фронта соперничающих за власть группировок.

Напомним, Центр содержания мигрантов Таджур, куда были доставлены беженцы, 2 июля подвергся авиаудару в результате которого погибли свыше 50 человек. Ранения получили по меньшей мере 130 человек.