Москва, 25 июля, 2019, 11:32 — ИА Регнум. Выплату бонусов в госкорпорациях необходимо законодательно урегулировать. Об этом журналистам заявил лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме и вице-спикер нижней палаты парламента Сергей Неверов, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июля.

Государственная дума

«Мы же уже приняли ограничения по «золотым парашютам», по соотношениям (зарплат в бюджетных организациях), но тем не менее в обществе звучит вопрос по высоким бонусным выплатам, по высоким выплатам дивидендов в государственных корпорациях… Поэтому это тема, которая требует дополнительного обсуждения и мы планируем в рамках ряда наших профильных комитетов эти темы в осеннюю сессию обсудить. Я не говорю зарплат, я говорю о бонусах по итогам года в государственных корпорациях, которые составляют иногда сотни миллионов рублей», — заявил Неверов.

По его словам, такие изменения необходимы для того, чтобы обеспечить справедливое соотношение зарплат во всех секторах экономики, так как сегодня в обществе остро стоит вопрос социальной справедливости.

«Должны быть, все-таки определённые рамки и для различного вида бонусов в государственных корпорациях. Должно быть справедливое соотношение зарплат во всех секторах экономики», — отметил Неверов.