Брюссель, 25 июля, 2019, 11:29 — ИА Регнум. В онлайн-магазине PlayStation Store появилась демонстрационная версия игры Catherine: Full Body, которая представляет собой голосоломку на тему проблемной жизни мужчины, крутящего романы сразу с несколькими девушками. Трейлер демоверсии был опубликован 24 июля на YouTube-канале PlayStation Europe.

Демонстрационная версия игры Catherine Full Body

Релиз игры запланирован на 3 сентября 2019 года. Геймерам предстоит управлять действиями Винсента — мужчины, нерешительность которого в отношении с девушками может привести к серьезным для него последствиям. Игра выполнена в аниме-стилистике.

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Напомним, разработкой Catherine: Full Body занимались компании Atlus и Studio Zero, в качестве геймдизайнера выступил художник Соэдзима Сигэнори (Persona 3, Persona 4).