Солнечный, Хабаровский край, 25 июля, 2019, 11:28 — ИА Регнум. Солнечный районный суд Хабаровского края арестовал директора детского лагеря «Холдоми» Максима Кузнецова на два месяца, сообщает 25 июля корреспондент ИА REGNUM.

27.mchs.gov.ru Пожар в лагере «Холдоми»

Так, Кузнецову избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 22 сентября.

Напомним, пожар в палаточном лагере «Холдоми», расположенном в Солнечном районе Хабаровского края, произошёл ночью на 23 июля. Огонь полностью уничтожил 20 из 26 палаток. В результате пожара погибли четверо детей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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