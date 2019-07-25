Ульсан, Южная Корея, 25 июля, 2019, 11:32 — ИА Регнум. Южнокорейская компания по производству автозапчастей Hyundai Mobis построит завод по производству комплектующих для электромобилей недалеко от Ульсана. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

Mobis.co.kr Завод Hyundai Mobis

Известно, что компания намерена инвестировать в новый завод 330 млрд вон (~$279,31 млн).

«На данный момент мы находимся в поисках производственной площадки. Мы планируем построить завод недалеко от Ульсана или в самом городе», — сообщили представители компании.

Известно, что начало строительства завода запланировано на конец 2019 года.

По предварительным данным, в 2021 году южнокорейская компания планирует построить производственную линию в Чехии.

Известно, что втором квартале 2019 года объем продаж Hyundai Mobis увеличился на 6,5%, до 9,46 трлн вон (~$8 млрд), а операционная прибыль — на 18%, до 627,2 млрд вон (~$530,85 млн).