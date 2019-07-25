Москва, 25 июля, 2019, 11:47 — ИА Регнум. На западе Москвы неизвестные обокрали салон связи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

Кульчицкий Александр ИА Красная Весна Полиция

Уточняется, что 24 июля в 4 утра 6 минут в службу «02» поступило сообщение о краже из организации по адресу Багратионовский проезд дом 1, строение 1.

«Прибывшие полицейские установили, что в период с трёх часов до 4 утра по указанному адресу путём взлома замков входной двери неизвестные проникли в помещение данной компании, похитили сотовые телефоны 90 штук, ущерб составил 1 871 тыс 716 рублей», — отметили в ведомстве.

В настоящий момент по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере», идёт поиск подозреваемых.