Грозный, 25 июля, 2019, 11:13 — ИА Регнум. В Чечне открылась III международная парусная регата. Соревнования будут проходить на высокогорном озере Кезеной-Ам. В них принимают участие 19 команд из России, Украины, Чехии, Германии, Эстонии. За победу будут бороться более 60 спортсменов, сообщили ИА REGNUM 25 июля в пресс-службе главы и правительства региона.

Парусники

Регата проходит для монотипных быстроходных парусных лодок класса SB20 на высоте 1870 метров над уровнем моря. Чечню на соревнованиях предствит команда Федерации парусного спорта «Ахмат».

Глава Чечни Рамзан Кадыров, приветствуя новое для республики да и всего Северного Кавказа спортивное соревнование на воде, отметил, что международная парусная регата «Кубок Кезеной-Ам 2019» войдет в Книгу рекордов России как самая высокогорная регата в Евразии.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года в Чечне проходила первая в истории республики детская парусная регата «Кубок Северного Кавказа имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова». В соревнованиях участвовали 90 юных яхтсменов в возрасте от 7 до 14 лет из 10 российских городов.

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