Москва, 25 июля, 2019, 11:10 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов оценил работу Госдумы в весеннюю сессию на три балла из пяти и обвинил «Единую Россию» в торможении решения важнейших проблем страны, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июля.

Kemlin.ru Сергей Миронов

«Общая оценка — три балла из пяти», — заявил Миронов в ходе брифинга.

При этом парламентарий выделил позитивные решения, принятые Госдумой, в их числе закон о паллиативной помощи, обнуление НДС на региональные авиаперевозки. Среди негативных Миронов назвал регулирование цен на бензин, реформу техосмотра и недостаточность социальных мер.

«В результате отклонения инициатив «Справедливой России» тормозится решение Госдумой острейших социальных проблем страны», — подчеркнул Миронов.

По числу внесенных инициатив «Справедливая Россия» находится на втором месте после «Единой России».

«В ходе весенней сессии мы внесли в Госдуму 117 законопроектов», — сказал депутат.

Депутаты «Единой России» внесли 206 законопроектов, ЛДПР — 115, КПРФ — 76.

«За период нынешней весенней сессии 14 наших многолетних социальных предложений приняты и стали законами», — привел данные Миронов.