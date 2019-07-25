Воронеж, 25 июля, 2019, 11:08 — ИА Регнум. Водителя автомобиля «Городских парковок» — оператора платных парковок в Воронеже — оштрафовали за нарушение правил остановки. Нарушение было выявлено сотрудниками УГИБДД по региону в ходе мониторинга в сети интернет, сообщила пресс-служба ведомства 25 июля.

Пресс-служба УГИБДД по Воронежской области Автомобиль «Горпарковок»

60-летний водитель Volkswagen Polo на автомобиле с цветографической раскраской (на фото, размещенном ГИБДД, — автомобиль с логотипом «Горпарковок») нарушил требования правил дорожного движения, припарковавшись на тротуаре на улице Свободы. За нарушение водителю назначен штраф в тысячу рублей.

Платные парковки в центральной части города действуют с 1 октября, стоимость часа составляет 40 рублей, причем плата взимается только в будние дни до 20:00. Решение властей ввести плату за парковку в центре города вызвало активное недовольство воронежцев. Отметим, что разработчики новой схемы дорожного движения, которую готовят для Воронежа, ранее выступили с предложением отмены платных парковок.