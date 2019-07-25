Ярославль, 25 июля, 2019, 11:05 — ИА Регнум. В Ярославской области в многофункциональных центрах начнут регистрировать рождение и смерть. Проект закона, предусматривающий такую возможность, внесен в Ярославскую областную думу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Сейчас регистрация возможно только в органах ЗАГС при местных администрациях. Проект закона предусматривает, что получить свидетельства о рождении и смерти можно будет и в государственном автономном учреждении Ярославской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

На первом этапе такая возможность будет только в отделениях МФЦ по двум самым населенным районам Ярославля — Заволжскому и Дзержинскому. При этом существующие отделы ЗАГС продолжат предоставлять эти услуги. Хранить данные о рождении и смерти по-прежнему будут органы ЗАГСа.