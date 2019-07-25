Туркестан, Казахстан, 25 июля, 2019, 11:21 — ИА Регнум. Аким (глава) Туркестанской области Казахстана Умирзак Шукеев назвал мошенниками предпринимателей, которые пытаются получить государственные льготы на сборку сельхозтехники, состоящую из иностранных запчастей. Об этом 25 июля сообщили в пресс-службе главы региона.

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«Привезли трактор или комбайн по частям, собрали здесь и ещё льготы хотят от государства. Это мошенники, хотят заработать на фермере», — заявил Шукеев. Он поручил начальнику управления сельского хозяйства Нурбеку Бадракову лично проконтролировать оказание помощи фермерам.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля казахстанская компания «Агромашхолдинг» подписала соглашение о сотрудничестве с государственным предприятием «Таджиксельхозлизинг» на покупку сельхозтехники на сумму $20,7 млн.

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