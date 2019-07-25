Каменск-Уральский, Свердловская область, 25 июля, 2019, 10:57 — ИА Регнум. В Свердловской области в районе дома № 42 по улице Шестакова города Каменск-Уральский 13-летний мальчик на самокате попал под колёса автомобиля «Лада». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

ДТП

Дорожно-транспортное происшествие произошло 24 июля в 18:00 по местному времени. Ребёнок с друзьями ехал на самокатах вдоль дороги, но испугавшись предупреждающего звукового сигнала автомобиля, неожиданно выехал на середину автодороги, после чего был сбит машиной.

«В результате ДТП ребенок получил черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. С места происшествия он был госпитализирован», — сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.

Также сообщается, что в отношении матери пострадавшего ребёнка был составлен протокол о привлечении её к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября 2018 года в свердловском Краснотурьинске глава Верхотурья Алексей Лиханов совершил наезд на десятилетнего мальчика, который неожиданно выбежал на дорогу. В итоге в отношении водителя был составлен протокол о привлечении к ответственности за причинение лёгкого вреда здоровью и оставление мета ДТП, а также в отношении матери за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

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