Липецк, 25 июля, 2019, 10:46 — ИА Регнум. Липецкое областное отделение КПРФ не собирается демонтировать бюст Сталина, установленный на территории обкома партии. Об этом заявил депутат областного совета, второй секретарь обкома Сергей Токарев, комментируя слова врио главы региона Игоря Артамонова о том, что памятник установлен незаконно.

Сталин

«Врио губернатора Игорь Артамонов не ставил этот бюст, это сделали мы по праву. В следующем году вся страна будет отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, в которой большую роль сыграл в том числе и Иосиф Виссарионович. Похоже, у врио нет других дел, кроме как воевать с памятниками. Пусть лучше обратит внимание на бюджетников и низкие зарплаты», — цитирует слова Токарева портал LipetskNews.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 21 июля ночью неизвестные облили бюст Сталина монтажной пеной и пытались взорвать двери областного отделения КПРФ. Полиция проводит проверку. При этом врио главы региона на коллегии МВД заявил, что у него есть сведения о том, что бюст был установлен без согласования. Он поручил проверить законность установки памятника и, в случае, если нарушения будут подтверждены, демонтировать его.