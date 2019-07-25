Москва, 25 июля, 2019, 10:46 — ИА Регнум. В Госдуме допустили, что нормы, касающиеся упрощенного оформления недвижимости, могут стать бессрочными, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июля.

Николай Богданов-Бельский. Дача летом

«Формулировку «дачная амнистия» придумали журналисты, изначально законопроект предполагал упрощенное оформление недвижимости. Граждане не виноваты ни в чем, амнистия — это когда кого-то прощают. Лучше все сделать универсальным, но есть истории, которые продлеваться не могут. Но приватизацию же сделали универсальной. Это хороший пример», — рассуждает глава профильного комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Он напомнил, что в ходе первой амнистии, которая закончилась в марте 2019 года, было зарегистрировано 13 млн объектов недвижимости.

«Мы считаем, что несколько миллионов объектов недвижимости не оформлено, и чем дальше на восток, тем больше, БАМ будет способствовать», — указал парламентарий.

Депутат напомнил, что предлагались разные сроки «амнистии-2» — март 2020 года, 2022 года, Госдума сегодня обсудит в третьем чтении компромиссный вариант — до 1 марта 2021 года.

«Будут продлевать (амнистию) — не будут, не знаю, но многие нормы становятся универсальными», — отметил Крашенинников.