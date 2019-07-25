«Дачная амнистия» может стать вечной
Москва, 25 июля, 2019, 10:46 — ИА Регнум. В Госдуме допустили, что нормы, касающиеся упрощенного оформления недвижимости, могут стать бессрочными, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июля.
«Формулировку «дачная амнистия» придумали журналисты, изначально законопроект предполагал упрощенное оформление недвижимости. Граждане не виноваты ни в чем, амнистия — это когда кого-то прощают. Лучше все сделать универсальным, но есть истории, которые продлеваться не могут. Но приватизацию же сделали универсальной. Это хороший пример», — рассуждает глава профильного комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).
Он напомнил, что в ходе первой амнистии, которая закончилась в марте 2019 года, было зарегистрировано 13 млн объектов недвижимости.
«Мы считаем, что несколько миллионов объектов недвижимости не оформлено, и чем дальше на восток, тем больше, БАМ будет способствовать», — указал парламентарий.
Депутат напомнил, что предлагались разные сроки «амнистии-2» — март 2020 года, 2022 года, Госдума сегодня обсудит в третьем чтении компромиссный вариант — до 1 марта 2021 года.
«Будут продлевать (амнистию) — не будут, не знаю, но многие нормы становятся универсальными», — отметил Крашенинников.