Лос-Анджелес, США, 25 июля, 2019, 10:38 — ИА Регнум. Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс снимется в картине Mob Girl режиссера Паоло Соррентино, название которой можно перевести как «Девушка мафии». Об этом 24 июля сообщил портал TheWrap.

Tabercil Дженнифер Лоуренс

В основу фильма лягут реальные события и книга писательницы Терезы Карпентер о жизни Арлин Брикман — жены одного из представителей мафии, ставшей полицейским информатором. Созданием сценарной адаптации займется писательница Анджелина Барнетт («Американцы», «Остановись и гори»).

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Зрители знают режиссёра Паоло Соррентино по работе над такими фильмами и сериалам, как «Молодость», «Где бы ты ни был», «Молодой Папа» и «Лоро». Последней работой Джениффер Лоуренс в кино стал фильм «Люди Икс: Тёмный Феникс». В сентябре 2017 года актриса сообщила, что он намерена сделать перерыв в кинокарьере.