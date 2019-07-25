Благовещенск, 25 июля, 2019, 10:39 — ИА Регнум. В Благовещенске мужчина открыл огонь из ружья по подросткам, есть раненые, стрелявший в розыске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Приамурью.

(сс) jasongillman Стрелок

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Сообщение о стрельбе в районе КПП поступило в дежурную часть в районе 23:00 по местному времени 23 июля. Выехавший на место происшествия наряд полиции обнаружил пострадавших, один из которых был ранен в живот, другой в ногу, ещё двое подростков избежали ранений.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности стрелявшего и его задержания.

По данному факту, как сообщили в Следственном комитете, было возбуждено уголовное дело.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Карачаево-Черкесии два человека были ранены местным жителем, который выстрелом из ружья пытался напугать бродячую собаку. Пострадавшими являются 71-летняя жительница аула Адиль-Халк и 13-летний подросток. Пострадавшие доставлены в больницу с огнестрельными ранениями. Проводится проверка.