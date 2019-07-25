Пекин, 25 июля, 2019, 10:17 — ИА Регнум. Китай сегодня, 25 июля, успешно вывел на орбиту два научных спутника с помощью коммерческой ракеты-носителя «Гипербола-1», сообщает «Синьхуа».

Китайская Ракета SQX-1Z «Гипербола-1»

Отмечается, что запуск был осуществлен в 13:00 по местному времени (08:00 мск) с космодрома Цзюцюань. Запуск ракеты-носителя произвела китайская компания i-Space.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля в Китае рассказали о планах по формированию спутниковой группировки дистанционного зондирования Земли Leo, в которую войдут почти 200 аппаратов, оснащённых системами искусственного интеллекта.

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