Екатеринбург, 25 июля, 2019, 10:24 — ИА Регнум. Концерт, посвящённый памяти автора-исполнителя и актёра Владимира Высоцкого, пройдёт в Екатеринбурге 8 августа. Об этом интернет-газете Znak сообщил организатор мероприятия Андрей Гавриловский.

Цитата из к/ф «Вертикаль». реж. Борис Дуров, Станислав Говорухин. 1967. СССР Владмир Высоцкий

В памятном концерте примут участие известные артисты, которые исполнят песни Владимира Семёновича Высоцкого. Также накануне представления в мемориальном музее певца будет открыта новая экспозиция. На ней будут представлены мебель Высоцкого и несколько его рукописей.

Напомним, что памятные мероприятия в честь Владимира Высоцкого проходят в день рождения певца и актёра — 25 января (родился в 1938 году, умер 25 июля 1980 года). В этом году было принято решение перенести концерт на 8 августа. В этот день сыну артиста Никите Высоцкому исполняется 55 лет.

Отметим, что Владимир Высоцкий является автором нескольких сотен песен, которые приобрели широкую популярность в народе.