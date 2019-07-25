Киев, 25 июля, 2019, 10:10 — ИА Регнум. Молдавия готова со следующего года закупать газ у Украины.

Naftogaz.com «Нафтогаз»

Согласно информации украинских СМИ, в частности, госинформагентства «Укринформ», об этом заявила 24 июля в комитете Европарламента по иностранным делам молдавский премьер-министр Майя Санду.

Санду уточнила, что Молдавия готова перекупать для своих нужд тот газ, который Украина закупает по реверсной схеме у европейских трейдеров. По ее словам, «поставки газа — это техническая проблема, но также экономическая проблема».

«Все, что касается энергетической безопасности, — это для нас чрезвычайно сложный вопрос. Молдова зависит от российского газа. Сейчас, как вы знаете, идет дискуссия между Россией и Украиной по поводу препятствий для транзита газа через Украину. Если это случится и не будет найдено решения до конца этого года, то Молдова не сможет получать газ из России, если соответствующее соглашение не будет подписано», — цитирует украинское СМИ заявление Санду.

В правительстве Украины и госкомпании «Нафтогаз» заявление Санду пока что не комментировали.

ИА REGNUM напоминает, что еще в июне Киев усиленно начал раскручивать тему продажи реверсного газа Молдавии.

«Украина готова поддержать Молдову — мы уже направили соответствующее официальное письмо. Это интересная перспектива и для нас. Мощности украинской ГТС позволяют молдавским компаниям закупить в ЕС и прокачать на свою территорию необходимые для страны объемы газа», — говорилось в заявлении «Нафтогаза».

До этого в дочерней компании «Нафтогаза» — «Укртрансгазе» — заявили, что благодаря возможностям ГТС Украина импортирует весь необходимый объем газа из стран ЕС. Молдавские поставщики с помощью украинской ГТС могут воспользоваться аналогичным подходом.

«Общая мощность в точках соединения ГТС позволяет транспортировать до 15 млн кубометров газа в день, что полностью покрывает потребности потребителей Молдовы», —отмечалось в заявлении украинской компании.