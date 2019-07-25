Москва, 25 июля, 2019, 10:07 — ИА Регнум. В Москве прогремят праздничные салюты в честь 75-летия освобождения европейских городов от немецко-фашистских захватчиков, сообщает 25 июля портал мэра и правительства столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Салют

Организатор акции Минобороны РФ. Всего запланировано 17 запусков пиротехники. Каждый из них начинается в 22:00 на Поклонной горе.

28 июля прогремит салют в честь Бреста, 1 августа — Каунаса, 24 августа — Кишинёва, 31 августа — Бухареста. Осенью поздравления получат Таллинн (22 сентября), Рига (13 октября) и Белград (20 октября).

В 2020 году Москва будет салютовать 17 января Варшаве, 13 февраля Будапешту, 4 апреля Братиславе и 13 апреля Вене. 2 мая прогремит салют в честь взятия Берлина, 9 мая — освобождения Праги.

Ранее салюты запускались в честь освобождения Одессы (10 апреля), Севастополя (10 мая), Минска (3 июля) и Вильнюса (13 июля).