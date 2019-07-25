Якутск, 25 июля, 2019, 10:10 — ИА Регнум. В Якутии активно тушат 22 лесных пожара, задействовано 39 единиц техники и более 500 человек: парашютисты, лесники, пожарные, спасатели, местные жители, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минэкологии республики.

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«Действующих пожаров зафиксировано 18: три пожара — в Верхоянском улусе и в Усть-Алданском улусе, два — в Ленском районе, в Нюрбинском улусе, в Олекминском, по одному в Вилюйском улусе, Мегино-Кангаласском, Мирнинском районе, Намском, Сунтарском, Томпонском улусах. Локализованы 4 пожара в Алданском, Горном, Нюрбинском, Усть-Алданском районах», — пояснили в ведомстве.

Труднодоступные земли лесного фонда находятся под наблюдением пожарных и космическим мониторингом.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике действует 129 лесных пожаров на площади 792 тыс. га. Очень сложная пожароопасная обстановка и в других регионах Сибири и Дальнего Востока.