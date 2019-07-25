Ходжент, Таджикистан, 25 июля, 2019, 10:01 — ИА Регнум. Дополнительные силы правоохранительных органов Таджикистана переброшены из Душанбе в Исфару. Об этом сегодня, 25 июля, сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на собственный источник в силовом блоке правительства страны.

Mil.ru Солдаты армии Таджикистана

Отмечается, что на всех въездах в город будут выставлены дополнительные посты.

Усиление призвано обеспечить безопасность в городе Исфара, где на 26 июля запланирована встреча президентов Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмона и Сооронбая Жээнбекова. Главной темой встречи, как ожидается, будет вопрос регулирования обстановки на приграничных территориях и ускорение делимитации и демаркации оставшихся частей границы между странами.

На время пребывания Жээнбекова в Таджикистане силовики Киргизии будут патрулировать участок границы со своей стороны.