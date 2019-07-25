Киншаса, 25 июля, 2019, 10:05 — ИА Регнум. Всемирный банк готовит пакет грантов и кредитов на сумму 300 миллионов долларов США для поддержки борьбы со смертоносным вирусом Эбола в Демократической Республике Конго. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление Банка от 24 июля.

(сс) UNMEER. Simon Ruf Борьба с вирусом Эбола

Представители банка заявили, что средства профинансируют около половины нового плана реагирования на вспышку лихорадки Эбола, который должен быть согласован конголезским правительством и международным консорциумом на следующей неделе.

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила, что на борьбу с лихорадкой Эбола в ДР Конго потребуются «сотни миллионов» долларов до конца этого года.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемия лихорадки Эбола разразилась в ДР Конго августе 2018 года. С того момента погибли более 1600 человек.