Барнаул, 25 июля, 2019, 09:43 — ИА Регнум. Депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Владислав Вакаев («Справедливая Россия»), призвавший сибирские регионы объединиться и понудить федеральные власти начать тушить природные пожары, от которых задыхаются за Уралом, поделился некоторыми доводами о причинах массовых возгораний.

(сс) skoddeheimen Вырубка леса

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«Вчера разговаривал с родственником по поводу «черного неба» над Барнаулом. Он хоть и человек, далекий от политики, но высказал весьма здравую мысль по поводу лесных пожаров. Сформулировал ее просто: «следы заметают». А ведь действительно, стоило счетной палате заинтересоваться незаконными рубками в Восточной Сибири, как там тут же заполыхали леса. И теперь доказать факт злоупотреблений будет крайне сложно — все спишут на пожары. Может, поэтому власти не спешат тушить леса?», — написал парламентарий на своей странице в Facebook

Как уже сообщало ИА REGNUM, вот уже неделю жители многих сибирских и приморских территорий вынуждены терпеть смог от массовых природных пожаров, накрывших, по большей части, Красноярский край, Иркутскую область, Бурятию и Якутию. По состоянию на утро 25 июля общая площадь всех лесных пожаров, которые не будут потушены из-за «экономической нецелесообразности», по данным ФБУ «Авиалесохрана», превысила два миллиона гектаров.

В МЧС заявляют, что на территории Алтайского края нет лесных пожаров, влияющих на данную ситуацию. Но в связи с задымлением граждан призывают соблюдать меры личной безопасности.

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Напомним, на днях Байкальская природоохранная прокуратурапо итогом проверки выявила незаконную рубку древесины общим объемом более четырёх тысяч кубических метров в границах государственного природного зоологического заказника регионального значения «Бутунгарский» (Забайкальский край).

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Одно из самых громких уголовных дел расследуют сейчас в Иркутской области. Речь идёт о массовой незаконной вырубке леса в заказнике «Туколонь». Взят под стажу «лесной» министр области Сергей Шеверда.

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