Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 25 июля, 2019, 09:41 — ИА Регнум. Сегодня, 25 июля, в Хабаровском крае в последний путь проводили детей, ставших жертвами пожара, произошедшего в палаточном лагере на территории туркомплекса «Холдоми», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM В память о погибших детях

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Так, в Комсомольске-на-Амуре состоялось прощание с Софьей. 23 июля, который стал трагическим днём, девочке должно было исполниться 11 лет.

А в Амурске состоялась траурная церемония похорон 12-летней Елизаветы, которая от полученных тяжёлых ожогов скончалась в реанимации.

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Завтра, 26 июля, земле предадут ещё двух погибших детей. В Комсомольске-на-Амуре похоронят девочку Веронику и 10-летнего малька Алексея, который получил несовместимые с жизнью ожоги, спасая детей из горящей палатки. Обе церемонии прощания пройдут в городском драматическом театре.

Напомним, жители Дальнего Востока просят присвоить Алексею звание Героя России.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в палаточном лагере «Холдоми», расположенном в Солнечном районе хабаровского края, произошёл ночью на 23 июля. На момент ЧП в лагере находилось 189 детей. Огонь полностью уничтожил 20 из 26 палаток. Девочка Софья погибла сразу, ещё трое детей скончались сутки спустя в реанимации Солнечной ЦРБ от полученных ожогов. Ещё четверо детей получили незначительные травмы. В настоящее время все дети, отдыхавшие в «Холдоми», вывезены из лагеря.