Москва, 25 июля, 2019, 09:37 — ИА Регнум. В июне 2019 года самым продаваемым автомобилем в сегменте пикапов в России стала модель УАЗа. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Petr Magera УАЗ Пикап

Всего за июнь в РФ было реализовано 314 пикапов Ульяновского автозавода. Это на 1,6% больше прошлогоднего результата. По итогам же первого полугодия 2019 года лидером на рынке пикапов в РФ опять стал УАЗ «Пикап». За первые шесть месяцев машину приобрели 1 624 автолюбителя.

Второе место среди популярных в России пикапов занимает японская Toyota Hilux. Данный автомобиль приобрели в июне 224 автолюбителя, что на 4,2% больше, чем в июне прошлого года. Тройку лидеров замыкает Mitsubishi L200 с результатом продаж 221 проданный пикап (+33,1%).

По данным аналитического агентства, в первый месяц лета в РФ было реализовано 876 новых пикапов. Это на 4,8% больше, чем в прошлом году.

Напомним, согласно обновленным июньским ценам Ульяновского автозавода, внедорожники «Патриот» и «Пикап» подорожали на 15 тыс. рублей, что на 1,2 — 1,9% больше относительно прежней стоимости.

Читайте также: Китай начал экспортировать подержанные автомобили в Россию — СМИ