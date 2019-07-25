Оренбург, 25 июля, 2019, 09:32 — ИА Регнум. В Оренбургской области план по приобретению минеральных удобрений выполнен на 120%. Однако этого оказалось недостаточным. Дефицит остается, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

(сс) hpgruesen Урожай

Врио губернатор Денис Паслер заявил, что местным аграриям готовы компенсировать затраты на приобретение ударений, но при одном условии.

«В 2019 году план приобретения минеральных удобрений выполнен на 120%. Да, это неплохо. Однако, согласно нормам, это всего 8% от потребности внесения удобрений! Я готов рассмотреть вопрос о возмещении затрат на приобретение минеральных удобрений, но при условии, что вы, уважаемые руководители, готовы закупить не менее 30−40% удобрений от необходимого количества», — сказал врио главы региона.

Он подчеркнул, что необходимо сосредоточиться на получении высококачественного зерна. Это возможно при соблюдении агротехнологий, при которых нельзя не учитывать минеральные удобрения.