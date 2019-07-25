Сана, 25 июля, 2019, 09:25 — ИА Регнум. Йеменские хуситы взяли на себя ответственность за нападение на авиабазу короля Халида в Саудовской Аравии, осуществленную с помощью беспилотников, об этом 25 июля сообщает Anadolu Ajansi.

Cairoportal.com Хуситы. Йемен

По словам представителя повстанцев Яхьи Сарея, целью нападения были истребители королевства, располагавшиеся на авиабазе. Кроме того, таким образом, хуситы дали ответ на нападения войск арабской коалиции в самом Йемене.

«Эта атака была ответом на рейды коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, совершенные за последние 12 часов» Яхья Сарей

Как передавало ИА REGNUM, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.