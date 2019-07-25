Калуга, 25 июля, 2019, 09:20 — ИА Регнум. В Калуге губернатор Анатолий Артамонов встретился с собственниками домов, расположенных на улице Театральной, реконструкция которой началась в рамках подготовки к празднованию 650-летия города. Здесь находятся исторические здания, построенные в XIX веке, часть из которых являются жилыми. Было решено составить списки граждан, проживающих в жилых домах старой постройки, и дать желающим новое жилье в других районах города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru В Калуге губернатор Анатолий Артамонов встретился с собственниками домов, расположенных на улице Театральной

На встрече собственников зданий, в которых находятся кафе и магазины, пригласили к сотрудничеству.

«Работа предстоит огромная, и её можно сделать только с вашим участием. При этом мнение каждого из вас будет услышано. Мы особенно доброжелательно настроены к тем из вас готов принимать участие в реконструкции», — подчеркнул Анатолий Артамонов.

Ранее в рамках городской архитектурной дискуссии было принято решение о проведении инвентаризации зданий на улице Театральной в центре Калуги. Реконструкцию улицы планируют начать уже в 2019 году.