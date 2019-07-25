Вашингтон, 25 июля, 2019, 09:02 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп на заседании членов Республиканской партии в Белом доме заявил, что не хочет накладывать санкции на Турцию, об этом 24 июля сообщает CNN со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Рэджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп

Источник телеканала утверждает, что подобная позиция идет в разрез с некоторыми членами команды главы Белого дома. Многие политики считают, Турции необходимо оказать противодействие за военные контакты с Россией.

Напомним, отношения между Турцией и США несколько осложнились после того, как Анкара выразила желание закупить у России систему противовоздушной обороны С-400.

Вашингтон резко отреагировал на данный шаг, пригрозив отменить сделку о поставке истребителей F-35, несмотря на то, что Турция уже заплатила за самолеты.