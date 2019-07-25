Пермь, 25 июля, 2019, 08:56 — ИА Регнум. В Пермском крае задержан глава УФССП по региону Игорь Кожевников. Он подозревается в получении взяток, сообщает издание «Коммерсантъ».

Ashely Moreno Задержание

По данным СМИ, есть версия, что пристав получал взятки за помощь предпринимателям по обналичиванию денежных средств. Операция по задержанию прошла 24 июля. В кабинете Кожевникова прошел обыск.

Официальных комментариев по поводу ситуации с задержанием Игоря Кожевникова на сайте УФССП по Прикамью нет. В пресс-службе ведомства ситуацию также не комментируют.