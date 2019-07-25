Кабул, 25 июля, 2019, 09:14 — ИА Регнум. Мощный взрыв прогремел в столице Афганистана Кабуле в четверг, 25 июля. Об этом сообщил пресс-секретарь МВД страны Насрат Рахими, передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв в Афганистане

По его словам, по меньшей мере пять человек погибли и десять были ранены, когда взорвалась бомба, прикрепленная к перевозившему государственных служащих автобусу.

На данный момент ни одна из групп боевиков не взяла на себя ответственность за кровавую акцию.