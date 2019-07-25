Буэнос-Айрес, 25 июля, 2019, 08:44 — ИА Регнум. Капитан сборной Аргентины Лионель Месси может быть отстранён от игр за национальную команду на срок от двух до шести месяцев. Об этом сообщает TyC Sports.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лионель Месси

По информации издания, на такой срок Месси может быть отстранён за критику в адрес Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ). Ожидается, что решение будет принято на следующей неделе.

Ранее Месси получил дисквалификацию за удаление в матче за третье место Кубка Америки с Чили. Он был отстранён на один матч и получил штраф в размере $1,5 тыс.

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Напомним, после полуфинала Кубка Америки, в котором сборная Аргентины проиграла Бразилии (0:2), Месси обвинил КОНМЕБОЛ в коррупции.

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