Магадан, 25 июля, 2019, 08:34 — ИА Регнум. УФАС Магаданской области уличил ПАО «Аэрофлот» и АО «Авиакомпания «Россия» в нарушении антимонопольного законодательства — компания резко подняла тариф на грузовые перевозки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Грук ИА Красная Весна Самолет авиакомпании «Аэрофлот»

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Антимонопольщики заявили о том, что «Аэрофлот», являясь единственным перевозчиком, весной 2018 года значительно увеличил тарифы на авиаперевозку почтовых отправлений и грузов из Москвы в Магадан. Повышение увеличилось на 53% и составило 95 рублей за кг.

Как сообщало ИА REGNUM, авиасообщение — единственный способ выбраться из Магаданской области. Дорогие билеты, недостаточное количество субсидированных билетов лишают жителей северных регионов возможности полноценного отдыха за пределами своих регионов.