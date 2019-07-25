Амстердам, 25 июля, 2019, 08:23 — ИА Регнум. Знаменитый актер Голливуда Рутгер Хауэр умер в Нидерландах в возрасте 75 лет, сообщает издание Variety.

Цитата из к/ф «Бегущий по лезвию» реж. Ридли Скотт. 1982. США Рудгер Хауэр

По данным его агента Стива Кени, актер умер после непродолжительной болезни 19 июля, а похороны состоялись 24 июля.

Рутгер Хауэр родился 23 января 1944 года в Бруклине (Нидерланды). И хотя его родители были учителями актерского мастерства, он не сразу начал актерскую карьеру. В 15 лет Рутгер сбежал из дома и присоединился к торговому флоту. И только по возвращении домой в 1962 году он начал постигать азы актерского мастерства.

Одной из первых его ролей, которая принесла ему успех, была роль Флориса в одноименном сериале. Это был первый полноценный сериал, произведеный в 1969 году на голландском телевидении по законам большого кино.

Звездой Голливуда Рутгер Хауэр стал в 1982 году после выхода на экраны культового фильма «Бегущий по лезвию», где он сыграл роль репликанта-убийцы.

За свою жизнь актер сыграл в более 170 фильмах, самыми известными из которых стали картины «Бегущий по лезвию», «Достучаться до небес», «Попутчик», «Зов предков», «Ночные ястребы», а также сериалам «Десятое королевство» и «Великий Мерлин».

В 1981 году Рутгер Хауэр за многолетный труд получил главную награду Нидерландского кинофестиваля — «Золотого теленка», а в апреле 1999 года — звание «лучший актер столетия» этой страны.

В 1988 году за работу в фильме «Побег из Собибора» Рутгер Хауэр получил премию «Золотой Глобус».