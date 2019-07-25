Лондон, 25 июля, 2019, 08:54 — ИА Регнум. Температура воздуха в Британии может подняться до отметки в +39°С, побив все рекорды за весь период метеонаблюдений. Об этом заявил, в четверг, 25 июля, метеоролог Met Office Грег Дьюхерст в интервью Press Association.

Уинслоу Хомер. Здание парламента. 1881

«Существует 60-процентная вероятность того, что температура достигнет +39°С», — сказал он. — Температура воздуха может побить июльские рекорды и рекорды за весь период наблюдений».

По его словам, при такой жаре возможны грозы и, как следствие, сбои в движении транспорта, отключение электроэнергии и наводнение.

Отмечается, что предупреждение метеорологов действует для большей части страны, за исключением юго-запада, и части Шотландии.