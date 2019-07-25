Москва, 25 июля, 2019, 08:17 — ИА Регнум. Корреспондент британской вещательной корпорации BBC Уилл Грант на пресс-конференции в Гаване допустил ошибку, задавая вопрос министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фредерик Бурр Оппер. Репортеры с «фейковыми» новостями. 1894

Читайте также: МИД РФ займется разоблачением фейковых новостей западных СМИ

Как оказалось, в адресованном Лаврову вопросе журналист неосознанно или нарочно приписал президенту РФ Владимиру Путину слова, сказанные на самом деле госсекретарем США Майком Помпео.

Речь идёт о фразе, якобы озвученной российским лидером на пресс-конференции с президентом Венесуэлы Уго Чавесом 2 апреля 2010 года в Венесуэле, что «между двумя Америками не может быть вакуума и если Вашингтон не собирается заполнять его, то это сделает Россия». Однако, отметила Захарова, смысл цитаты был искажён. На самом деле эти слова принадлежат Помпео и были сказаны в 2019 году в Чили.

«Господа британские цензоры, обратите внимание на фейки, которые распространяют корреспонденты вашего же, британского СМИ. И в следующий раз подумайте, пускать ли как раз ВВС на ваши чудесные конференции по борьбе с дезинформацией», — написала Захарова в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, МИД России планирует создать на сайте ведомства раздел, где будут разоблачаться фейковые новости западных средств массовой информации. Как уточнила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, один из таких примеров — американская телекомпания NBC, сообщившая о том, что Россия в качестве подарка президенту США якобы готова выдать Вашингтону бывшего сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена. Захарова считает, что цель подобных вбросов в западных СМИ — не позволить утихнуть накалу страстей, царящему в американском истеблишменте.