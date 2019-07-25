Сеул, 25 июля, 2019, 09:06 — ИА Регнум. Недавний инцидент с российским самолётом, который якобы нарушил воздушное пространство Южной Кореи, выявил проблемы военного сотрудничества с США. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Союзники

Ранее Сеул посетил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, чтобы посодействовать разрешению конфликта Японии и Южной Кореи, который только усилился после «вторжения» российского самолета в воздушное пространство над спорными территориями островов Токто. Обе страны — ключевые союзники США в данном регионе, и противоречия между ними серьезно ослабляют позиции Вашингтона. При этом силы наращивают Китай и Россия, сохраняется и северокорейская угроза.

Похоже, что США больше внимания уделяют торговой войне с Китаем и примирению своих союзников, чем отражению внешних угроз: на перехват российских самолётов поднялись лишь южнокорейские истребители, полагает Yonhap.