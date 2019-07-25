Бужумбура, 25 июля, 2019, 08:18 — ИА Регнум. Апелляционный суд столицы Бурунди города Бужумбура подтвердил свое решение, согласно которому он приговорил к 32 годам лишения свободы политического деятеля и правозащитника Жермена Рукуки.

Николай Ярошенко. Заключённый (фрагмент). 1878

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, Рукуки был арестован два года назад у себя дома. В апреле 2018 года ему был вынесен приговор о лишении свободы на 32 года по обвинению в государственной измене и угрозе национальной безопасности. Однако правозащитник продолжает настаивать на своей невиновности.

Вначале суд вынес решение о лишении свободы сроком на 32 года в связи с участием Рукуки в демонстрациях против президента Бурунди Пьера Нкурунзизы, выдвигавшего в то время свою кандидатуру на третий срок.

Сторона обвинения также добавила несколько новых обвинений в дело — убийство, нанесение вреда государственной собственности, попытка государственного переворота. Однако доказательств предъявлено не было. Впоследствии адвокаты активиста потребовали отложить рассмотрение дела.

Судебные органы были раскритикованы за несправедливое осуждение, поскольку обвинения против Рукуки не были подкреплены достаточными доказательствами.

Правозащитная организация «Amnesty International» отметила, что дело Рукуки демонстрирует готовность правительства Бурунди избавиться от любого, кто посмеет высказать критику в отношении власти.