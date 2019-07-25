Москва, 25 июля, 2019, 07:59 — ИА Регнум. Президенту Украины Владимиру Зеленскому стало еще обиднее после того, как российский лидер Владимир Путин поздравил Бориса Джонсона с вступлением в должность премьер-министра Великобритании. Такое мнение выразил российский телеведущий Владимир Соловьев.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

«Зеленскому стало ещё обиднее», — написал журналист в своем Twitter, процитировав новость о поздравлении Путина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Путин объяснил, почему не поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах главы Украины.

«Он до сих пор продолжает определенную риторику, называет нас врагами, агрессорами. Он как-то должен определиться, чего он хочет добиться, чего он хочет сделать. Мы не отказываемся от контактов, будем работать», — сказал Путин в начале июня на ПМЭФ в Санкт-Петербурге.

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