Анастасия Николаева выиграла ЧР в беге на 100 метров с барьерами
Чебоксары, 25 июля, 2019, 07:57 — ИА Регнум. На проходящем в Чебоксарах чемпионате России по лёгкой атлетике Анастасия Николаева выиграла золотую медаль в беге на 100 метров с барьерами.
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Бег с барьерами
Николаева пробежала дистанцию за 13,33 секунды. Второй стала Нина Морозова с результатом 13,40 секунды. Замкнула тройку Ирина Манакова (13,43).
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Константин Шабанов стал чемпионом России в беге на 110 метров с барьерами.
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