Анкара, 25 июля, 2019, 07:47 — ИА Регнум. В результате нападения членов Рабочей партии Курдистана на полицейский участок в турецкой провинции Диярбакыр пострадали четыре человека, об этом 24 июля сообщает Anadolu Ajansi.

(сс) Kurdishstruggle Курды из РПК

По данным журналистов агентства, пострадавшие, среди которых были и гражданские лица, были экстренно доставлены в госпиталь, где им оказывается вся необходимая помощь. После инцидента двое повстанцев были арестованы.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, так как ведет борьбу за создание собственной автономии в рамках государства.

В результате противостояния, которое длится десятилетиями, погибли порядка 40 тыс. человек.