В Турции произошли столкновения между полицией и повстанцами РПК
Анкара, 25 июля, 2019, 07:47 — ИА Регнум. В результате нападения членов Рабочей партии Курдистана на полицейский участок в турецкой провинции Диярбакыр пострадали четыре человека, об этом 24 июля сообщает Anadolu Ajansi.
(сс) Kurdishstruggle
Курды из РПК
По данным журналистов агентства, пострадавшие, среди которых были и гражданские лица, были экстренно доставлены в госпиталь, где им оказывается вся необходимая помощь. После инцидента двое повстанцев были арестованы.
Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, так как ведет борьбу за создание собственной автономии в рамках государства.
В результате противостояния, которое длится десятилетиями, погибли порядка 40 тыс. человек.