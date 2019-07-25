Екатеринбург, 25 июля, 2019, 08:27 — ИА Регнум. В Екатеринбурге на автодорогах города до конца 2019 года планируется установить 20 новых камер фотовидеофиксации. Устанавливаемое современное оборудование позволит регистрировать нарушения, в том числе и в тёмное время суток.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна На дорогах Екатеринбурга

Как сообщает «Областное телевидение», установленные в июне четыре новых камеры видеофиксации на перекрёстке улиц Крауля — Токарей уже позволили сократить количество нарушений правил дорожного движения на данном участке вдвое: с 600 до 300 за сутки.

Напомним, что на данный момент в Екатеринбурге функционирует 50 подобных комплексов. Снимки поступают на пульт диспетчера в режиме онлайн, и инспекторам остаётся только обработать их. Всего таким образом за сутки регистрируется порядка 12 тыс. нарушений ПДД.