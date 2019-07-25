Ульяновск, 25 июля, 2019, 07:32 — ИА Регнум. Законодательное собрание Ульяновской области одобрило законопроект, упрощающий гаражную амнистию. Боксы, построенные до 2004 года, можно узаконить без разрешения на строительство, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного парламента.

Евгений Катышев Частные гаражи

Депутаты поддержали внесение поправок в градостроительный устав в части легализации гаражей, возведённых более 15 лет назад. В новой редакции упрощается процесс оформления гаражей: из него исключают требования на получение разрешения на строительство и акта ввода в эксплуатацию гаражных боксов. Действие новых норм распространяется не только на физические лица, но и на гаражные кооперативы.

По словам главы парламентского комитета по промышленности Дмитрия Грачева, это «поспособствует развитию «гаражной амнистии» и охватит около 95% граждан».

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году парламентарии поддержали продление «гаражной амнистии» до 31 декабря 2019 года. На тот момент в регионе из 500 гаражно-строительных кооперативов только 34 зарегистрировали права на земельные участки.

Напомним, в 2016 году закон о «гаражной амнистии» предоставил право членам гаражных кооперативов бесплатно оформить в собственность земельные участки под боксами. По данным властей, на территории области на тот момент насчитывалось более 630 ГСК, из них половина не может оформить землю, так как кооперативы были построены на ведомственных участках, часто без предоставления правоустанавливающих документов.