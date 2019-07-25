Сеул, 25 июля, 2019, 07:27 — ИА Регнум. В первой половине 2019 года объем экспорта автомобилей из Южной Кореи увеличился на 6,1%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейской таможенной службы.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобильное движение

Согласно опубликованным данным, в первой половине текущего года объем экспорта автомобилей составил $19,8 млрд.

Известно, что в общей сложности страна экспортировала 1,26 млн автомобилей, что на 2,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Экспорт автомобилей в США увеличился на 23%, в Канаду — на 14,2%, в Россию — на 19,4%, в Германию — на 5,9%. С другой стороны, экспорт автомобилей в Австралию, напротив, сократился на 9,3%, Саудовскую Аравию — на 11,6%, Францию — на 3,5%.

Экспорт экологически чистых автомобилей также увеличился на 39,6%, до $2,59 млрд. В частности, экспорт «зеленых» автомобилей в США увеличился на 57,6%, Германию — на 36,2%, Францию — на 139,5%, Великобританию — на 60%, Нидерланды — на 62,9%.

Известно, что в первом квартале текущего года доля экологически чистых автомобилей в общем объеме экспорта увеличилась до 13,1%.

Объем импорта автомобилей, напротив, сократился на 19,6%, до $4,8 млрд. В общей сложности в страну было импортировано 120 тыс. автомобилей, что на 11,5% меньше по сравнению с первой половиной 2018 года.

Импорт из Японии увеличился на 24,7%, Швеции — на 39,5%, ЮАР — на 173%. С другой стороны, импорт из Германии сократился на 38,6%, США — на 4,5%, Великобритании — на 2%.

Известно, что во втором квартале 2019 года объем экспорта автомобилей увеличился на 9,3%, до $10,5 млрд, а объем импорта, напротив, сократился на 19,1%, до $2,4 млрд.

Во втором квартале года Южная Корея экспортировала 670 тыс. автомобилей, что на 4,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако импорт в страну сократился на 3,8%, до 78 тыс. автомобилей.