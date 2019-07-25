Москва, 25 июля, 2019, 07:21 — ИА Регнум. В России в конце июля в отдельных регионах европейской части может выпасть мокрый снег, об этом «Российской газете» рассказал завотделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра РФ Александр Голубев.

Снегопад

Так, в воскресенье, 28 июля, по европейской части России начнет быстро распространяться тропосферная ложбина из Арктики.

В результате в средней полосе и на севере — от Кольского полуострова до Средней Волги — в начале следующей недели температура окажется ниже нормы на 4−7 градусов, а от побережья Белого моря до Верхней Волги и Урала — на 8−10 градусов.

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Что касается столичного региона, то в начале следующей недели в Москве ожидается всего +13−18 градусов, ночью около +8 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гидрометцентр сделал прогноз, что температура воздуха в Московском регионе в последнюю неделю июля будет соответствовать климатической норме. При этом ожидается дождливая погода с переменной облачностью.

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