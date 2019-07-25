Ульяновск, 25 июля, 2019, 07:17 — ИА Регнум. Вопрос о ситуации в связи с африканской чумой свиней был поднят на заседании ульяновского парламента. Было отмечено, что карантинные мероприятия продолжаются, предстоит утилизировать 200 свиней. Кроме того, власти считают, что необходимо провести мероприятия по диагностике чумы свиней, цена вопроса — 8 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Чума свиней

Карантинные мероприятия по африканской чуме свиней продолжаются на территории Барышского и Кузоватовского районов — очаги заболеваемости обнаружены в селе Сурские вершины и Безводовском лесничестве. Специалисты полагают, что источником заражения свиней стали дикие кабаны, поэтому обсуждается вопрос о мерах по уменьшению их популяции в районе карантина.

По словам главы агентства ветеринарии Ульяновской области Ниной Пелевиной, в рамках проводимых мер по ликвидации очагов и распространения заболеваемости необходимо утилизировать более 200 свиней, проводится дезинфекция.

Жители поднимают вопрос компенсации за утилизацию свиней. Выплачивается менее 100 рублей за килограмм живого веса. По мнению владельцев личных подсобных хозяйств, такая сумма приемлема за взрослое животное, но за поросят — занижена, так как цена составляет 2−3 тыс. рублей.

В агентстве ветеринарии считают, что необходимо провести мероприятия по диагностике африканской чумы свиней, для чего необходимо 8 млн рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 8 июля на территории одного из личных подсобных хозяйств Барышского района выявлен очаг африканской чумы свиней. Также обнаружен труп инфицированного дикого кабана на территории заказника регионального значения «Сурские вершины». На территории Барышского, Базарносызганского, Кузоватовского, Николаевского районов совместно с представителями администраций муниципальных образований проводится подворный обход.